Много интензивен трафик на камиони на ГКПП Капитан Андреево и Лесово

Интензивен е трафикът на (ГКПП) „Капитан Андреево" на изхода за товарни автомобили. Снимка: Архив

На границата с Турция трафикът е изключително интензивен на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) Капитан Андреево и Лесово на изход за товарни автомобили към 6 ч тази сутрин. Това съобщават от Главната дирекция "Гранична полиция" (ГДГП) – МВР, на сайта на ведомството, информира БТА.

Поради стачните действия на гръцка територия са възможни затруднения при преминаването на товарни автомобили през граничните преходи и в двете посоки, информират от ГДГП.

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове и преходи с Република Северна Македония, със Сърбия и с Румъния.

 

 

 

