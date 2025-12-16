Вижте къде в София няма да има вода на 17 декември

На 17 декември (сряда) 2025 г. във връзка с подмяна и монтаж на спирателни кранове по ул. „Рилска обител" и ул. „Хан Кардам", кв. „Васил Левски" се налага спиране на водоподаването от 09:00 до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода" в района между:

бул. „Ботевградско шосе", ул. „Рилска обител", ул. „Летоструй", ул. 560, ул. 564 и ул. 565.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода" ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: ул. „Рилска обител" на кръстовището с ул. „Константин Фотинов".

На 17 декември (сряда) 2025 г. във връзка с строително-ремонтните дейности по ул. „Тинтява", в.з. „Градището" се налага спиране на водоподаването от 09:00 до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода" в района на:

в.з. „Градището", в.з. „Беликата", в.з. „Ловджийска чешма"

с. Панчарево - ул. „Ловджийска чешма"

ПСПВ „Панчарево".

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода" ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: ул. „Младежка" на кръстовището с ул. „Незабравка".

На 17 декември (сряда) 2025 г. във връзка с монтаж на пожарен хидрант по ул. „Шипка", кв. „Център" се налага спиране на водоподаването от 10:00 до 19:00 часа на клиентите на „Софийска вода" в района на:

ул. „Шипка" от ул. „Париж" до ул. „15-ти ноември", Народно събрание, катедрала „Св. Александър Невски".

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода" ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: ул. „Шипка" на кръстовището с ул. „15- ти ноември". Това съобщиха от пресцентъра на „Софийска вода".

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.