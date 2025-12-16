ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мъгли сутринта, слънце през деня в сряда

Мъгливо ще се задържи и през следващите дни в равнините и низините до обяд.

През нощта ще бъде ясно и тихо и на много места в равнините и котловините отново ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. Минималните температури ще бъдат между минус 5° и 0°, малко по-високи по морското крайбрежие, а в София - около минус 3°. Атмосферното налягане ще бъде по-високо от средното за месеца и ще се задържи почти без промяна. Това съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Утре преди обяд в равнините и котловините ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност. В останалата част от страната ще преобладава слънчево време с разкъсана средна и висока облачност. Ще бъде почти тихо, в източните райони със слаб юг-югоизточен вятър. Максималните температури ще са между 7° и 12°, по-ниски в местата с трайна мъгла, в София - около 8°.

Над Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще са 10°-12°. Температурата на морската вода е 11°-13°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево с разкъсана средна и висока облачност. Ще духа слаб, по високите части до умерен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11°, на 2000 метра - около 5°, пише БТА.

В четвъртък ще духа слаб до умерен северозападен вятър и видимостта в повечето райони ще се подобри, а облачността ще се разкъса. Дневните температури ще се повишат и ще са предимно между 10° и 15°. В петък вятърът ще отслабне, на места и ще стихне. На по-малко места ще има мъгла или ниска облачност. Ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност и дневни температури отново на места до 14°-15°.

