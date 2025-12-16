Катастрофа на пътя Враца - Борован, движението е в една лента

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Движението по път II-15 Враца - Борован при разклона за Веслец се осъществява двупосочно в една лента поради ПТП, съобщи АПИ.

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".