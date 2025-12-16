ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Иззеха над 400 000 евро и множество ценности при с...

Катастрофа на пътя Враца - Борован, движението е в една лента

Движението по път II-15 Враца - Борован при разклона за Веслец се осъществява двупосочно в една лента поради ПТП, съобщи АПИ. 

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

