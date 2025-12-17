Чалъм капама

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Вашата любима рецепта може да спечели 20 лева. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.

Изпращайте рецептите си на

адреси [email protected]

и [email protected].

За въпроси - тел. 942 25 31.

КОЙ ГОТВИ

“Най-вкусната капама, в която сам си направих комбинацията. Различните видове месо в нея си е традиция, но бохчите със суров ориз и боб са по моя идея”, ни пише Димитър Димитров.

ПРОДУКТИ

За 4 големи порции:

400 г свински ребърца, 400 г телешко месо, 400 г пилешко месо, 2 кълцани наденици, 10 зелеви листа, 200 г боб, 100 г ориз, 2 сухи чушки, 1 к.ч. бяло вино, 1 ч.ч. вода, 1 непълна к.ч. олио, сол на вкус

Подправки:

червен пипер, млян черен пипер, чубрица, джоджен, 1 дафинов лист, 1 глава чесън

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Нарязваме надениците на две. Месото разфасоваме на 4 порции и го овкусяваме със сол, чубрица, червен и черен пипер. Оризовите бохчи приготвяме, като в зелев лист завързваме по 1/4 от ориза, 1/4 нарязана чушка, малко червен и черен пипер, чубрица и джоджен.

Правим бобените бохчи, като в зелев лист завързваме по една шепа суров боб, 1/4 нарязана чушка, малко червен и черен пипер, чубрица и джоджен.

Изсипваме на дъното на дълбок глинен гювеч половината олио и слагаме 1 зелев лист. Най- напред редим бохчите - 4 с ориз и 4 с боб, а между тях месото и парчетата наденица. Слагаме дафиновия лист и необелените скилидки чесън.

Наливаме отстрани виното и водата. Поливаме капамата с останалото олио и я покриваме със зелев лист. Захлупваме съда и го слагаме в студена фурна. Включваме я на максимална температура. След 20 минути намаляваме температурата на 150 градуса и продължаваме печенето за 3 часа. Отстраняваме капака, изваждаме горния зелев лист и продължаваме печенето още 30 минути.