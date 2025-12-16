ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ограничават движението на камиони по част от магистрала "Хемус" от 18 декември

АМ „Хемус" СНИМКА: АПИ

От 10 ч. на 18 декември /четвъртък/ се ограничава движението на тежкотоварните камиони в активната и изпреварващата лента в платното за Варна между 1-ви и 8-и км на АМ „Хемус". Целта е повишаване на безопасността на движение през зимните месеци поради незадоволителното състояние на настилката. Тежкотоварните превозни средства ще могат да преминават в аварийната лента в този участък от автомагистралата. Скоростта на движение ще е до 90 км/ч. Промяната в организацията на движение се предвижда да продължи до май 2026 г. През следващата година е планиран ремонт на платното.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да се движат внимателно, да спазват правилата и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

