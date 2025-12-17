ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Първа пролет - първи избори, Нова година - нов слу...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21924545 www.24chasa.bg

На 17 декември рожден ден имат

1248

Марин Райков, дипломат, бивш служебен премиер

Д-р Петър Москов, съосновател и председател на партия “Консервативно обединение на десницата”, бивш министър на здравеопазването

Румен Воденичаров, един от основателите на СДС

Христо Ковачки, бизнесмен

Мирослав Пашов, актьор, директор на театър “Българска армия”

Коста Биков, режисьор и сценарист

Елизабет Паисиева, бивша национална състезателка по художествена гимнастика, помощник-треньор на ансамбъла (девойки)

Тотка Петрова, лекоатлетка

Ина Попова, актриса

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Празници

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте как теглят танкера "Кайрос" към Бургаския залив (Видео, снимки)