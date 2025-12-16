Възстановено е движението през ГКПП Кулата - Промахон

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Възстановено е движението за МПС над 12 т по път I-1 /Е-79/ София – Кулата при км 441, през ГКПП Кулата – Промахон. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".