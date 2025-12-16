ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Лишиха от имунитет италианска евродепутатка заради...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21925211 www.24chasa.bg

Възстановено е движението през ГКПП Кулата - Промахон

1188
Граничният преход Кулата-Промахон СНИМКА: Тони Маскръчка

Възстановено е движението за МПС над 12 т по път I-1 /Е-79/ София – Кулата при км 441, през ГКПП Кулата – Промахон. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Граничният преход Кулата-Промахон СНИМКА: Тони Маскръчка

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте как теглят танкера "Кайрос" към Бургаския залив (Видео, снимки)