Православен календар за 17 декември, вижте кой празнува имен ден

Св. прор. Даниил и св. 3 отроци Анания, Азария и Мисаил

Когато Йерусалим бил превзет от вавилонците, цар Навуходоносор избрал измежду пленение юдеи най-красивите и най-умните, за да му служат. Това били Даниил, Ананий, Азарий и Мисаил. Младежите продължавали да съблюдават Мойсеевия закон и Бог ги дарил с мъдрост и успехи в науките. Така спечелили уважението и доверието на царя. Даниил получил началството над вавилонските мъдреци, а другарите му - високи държавни длъжности.

Имен ден: Анани, Данаил, Данаила, Даниел, Даниела, Дани, Данко

