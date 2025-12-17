ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Климатологът Симеон Матев: До Коледа - кално, след това да очакваме сняг

Сняг. СНИМКА: АРХИВ

Ще има превалявания, ще започнат още в неделя като дъжд, няма да са големи количества. Сняг може да има само по високите части на планините, разказа по Нова тв климатологът Симеон Матев. 

Най-вероятният сценарий е да има кална Коледа. Но има известен процент, понеже на Коледа стават чудеса, може да има сняг. Ще има застудяване на Балканите, но то ще настъпи между Коледа - след 26 декември, и Нова година. Заедно с него може да очакваме сняг при низините. В момента има сняг по планините, но първата половина на януари ще са зимни условия, каза още климатологът.

Сняг. СНИМКА: АРХИВ

