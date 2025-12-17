ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ген. Атанасов: Ще се борим да сме първа политическ...

Засилен трафик на ГКПП Капитан Андреево и Лесово

Интензивен трафик за изходящи товарни автомобили на "Капитан Андреево". СНИМКА: Архив

На границата с Република Турция трафикът е изключително интензивен на Граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) Капитан Андреево и ГКПП Лесово на изход за товарни автомобили, съобщава на сайта си Главна дирекция „Гранична полиция“ по данни към 6 ч. тази сутрин, информира БТА.

От дирекцията предупреждават, че поради стачни действия на гръцки протестиращи са възможни затруднения при преминаването на товарни автомобили през граничните преходи с Гърция.

Заради стачка на гръцки фермери вчера движението за тежкотоварни автомобили на граничния преход Кулата – Промахон бе ограничено малко след 12:00 часа, а шофьорите изчакваха на място. След 18:30 движението през граничния преход бе възстановено, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“. Ограничено бе движението на тежкотоварни автомобили и през граничен преход Илинден - Ексохи, съобщиха от АПИ.

Стачката на гръцките фермери продължава вече 14 дни. На 3 декември беше преустановено преминаването през граничния преход Кулата - Промахон.

На граничните пунктове с Република Северна Македония и Сърбия, както и на граничните преходи с Румъния трафикът е нормален на всички гранични пунктове, допълват от „Гранична полиция“.

