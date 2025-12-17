Катастрофа на първото кръстовище от Русе за Две могили

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Временно движението по път I-5 при първото кръстовище от Русе за Две могили се осъществява двупосочно в една лента поради ПТП, съобщи АПИ.

Трафикът се регулира от "Пътна полиция".