ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Започна консултацията на БСП с президента преди ма...

Времето София  / -3°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21927247 www.24chasa.bg

Катастрофа на първото кръстовище от Русе за Две могили

1260
СНИМКА: Архив

Временно движението по път I-5 при първото кръстовище от Русе за Две могили се осъществява двупосочно в една лента поради ПТП, съобщи АПИ.

Трафикът се регулира от "Пътна полиция". 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте как теглят танкера "Кайрос" към Бургаския залив (Видео, снимки)