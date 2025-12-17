ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

7 атентата са осуетили през тази година турските с...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21928976 www.24chasa.bg

Гръцките фермери отново блокираха ГКПП Кулата - Промахон

1564
Затворен е за тирове Кулата-Промахон СНИМКА: Тони Маскръчка

Ограничено е движението на камиони над 12 т по път I-1 /Е-79/ София – Кулата през ГКПП Кулата – Промахон. Това съобщават от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура". Причината е пореден протест на гръцки фермери. Шофьорите изчакват на място.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Затворен е за тирове Кулата-Промахон СНИМКА: Тони Маскръчка

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание