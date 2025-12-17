Гръцките фермери отново блокираха ГКПП Кулата - Промахон

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ограничено е движението на камиони над 12 т по път I-1 /Е-79/ София – Кулата през ГКПП Кулата – Промахон. Това съобщават от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура". Причината е пореден протест на гръцки фермери. Шофьорите изчакват на място.