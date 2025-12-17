ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Катастрофа затруднява движението на пътя Велико Търново - Дебелец при разклона за Присово

Полиция

Временно движението по път I-5 Велико Търново - Дебелец, при разклона за Присово се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа. Това съобщиха от пресцентъра на Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Полиция

