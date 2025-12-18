Празничен сладкиш “Заснежено възвишение”

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

“Лесен, вкусен и по-различен десерт. Не се пече, а се реди от два вида готови сладки, бонбони и се сглобява с пудинг. Това е моя идея за нещо красиво и по-необичайно”, ни пише Маргарита Димитрова.

ПРОДУКТИ

1 пакет миникроасанчета с шоколад, 1 шоколадово руло, 1 пакет шоколадов пудинг, 500 мл прясно мляко, 5 с.л. захар, 3 с.л. краве масло, 2 с.л. черешов ликьор, 7 шоколадови бонбона асорти, 1 малко шоколадче (38 г), 1 пакетче захарни (шарени) пръчици, шепа кокосови стърготини

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Нарязваме кроасанчетата на кръгчета и на четвъртинки, а рулото на филийки. Сваряваме пудинга със захарта и млякото. Добавяме маслото и разбъркваме.

Започваме да “издигаме” възвишението с цел да не е с правилна форма, а колкото по-небрежно е подредено, толкова повече да прилича на природна даденост. Редуваме парчета кроасанчета и руло, но ги обръщаме така, че да наподобяват камъни.

Пръскаме ги с ликьора, заливаме ги с пудинга и продължаваме реденето. За връх слагаме един шоколадов бонбон, а останалите разрязваме на по 3- 4 парченца, с които дооформяме възвишението.

Настъргваме шоколада като имитация на пясък, захарните пръчици слагаме като сипеи, а кокосовите стърготини - като сняг, който е заснежил сладкиша.

Оставяме го няколко часа на хладно, за да се стегне. В същото време парченцата кроасани омекват от пудинга.