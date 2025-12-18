Празничен сладкиш “Заснежено възвишение”

Вашата любима рецепта може да спечели 20 лева. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.
Изпращайте рецептите си на
адреси [email protected]
За въпроси - тел. 942 25 31.
КОЙ ГОТВИ
“Лесен, вкусен и по-различен десерт. Не се пече, а се реди от два вида готови сладки, бонбони и се сглобява с пудинг. Това е моя идея за нещо красиво и по-необичайно”, ни пише Маргарита Димитрова.
ПРОДУКТИ
1 пакет миникроасанчета с шоколад, 1 шоколадово руло, 1 пакет шоколадов пудинг, 500 мл прясно мляко, 5 с.л. захар, 3 с.л. краве масло, 2 с.л. черешов ликьор, 7 шоколадови бонбона асорти, 1 малко шоколадче (38 г), 1 пакетче захарни (шарени) пръчици, шепа кокосови стърготини
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
Нарязваме кроасанчетата на кръгчета и на четвъртинки, а рулото на филийки. Сваряваме пудинга със захарта и млякото. Добавяме маслото и разбъркваме.
Започваме да “издигаме” възвишението с цел да не е с правилна форма, а колкото по-небрежно е подредено, толкова повече да прилича на природна даденост. Редуваме парчета кроасанчета и руло, но ги обръщаме така, че да наподобяват камъни.
Пръскаме ги с ликьора, заливаме ги с пудинга и продължаваме реденето. За връх слагаме един шоколадов бонбон, а останалите разрязваме на по 3- 4 парченца, с които дооформяме възвишението.
Настъргваме шоколада като имитация на пясък, захарните пръчици слагаме като сипеи, а кокосовите стърготини - като сняг, който е заснежил сладкиша.
Оставяме го няколко часа на хладно, за да се стегне. В същото време парченцата кроасани омекват от пудинга.