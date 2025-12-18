На 18 декември рожден ден имат

Инж. Петър Кънев, бизнесмен, депутат
Александър Арабаджиев, председател на Българската асоциация по европейско право (БАЕП), съдия в Съда на Европейския съюз в Люксембург
Д-р Димитър Николов, началник на Отделението по съдова хирургия в УМБАЛ “Софиямед”
Иван Найденов, посланик на България в Португалия
Светослав Гаврийски, бивш управител на БНБ и министър на финансите
Нидал Алгафари, режисьор, писател, продуцент и PR експерт, един от създателите на предаването “Ку-ку”
Доц. д-р Неделчо Стойчев, криминален психолог, бивш ректор на Академията на МВР
Атанас Андасаров, художник
Хайри Садъков, депутат