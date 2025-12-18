ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте състоянието на пътищата тази сутрин

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21932132 www.24chasa.bg

На 18 декември рожден ден имат

1680

Инж. Петър Кънев, бизнесмен, депутат

Александър Арабаджиев, председател на Българската асоциация по европейско право (БАЕП), съдия в Съда на Европейския съюз в Люксембург

Д-р Димитър Николов, началник на Отделението по съдова хирургия в УМБАЛ “Софиямед”

Иван Найденов, посланик на България в Португалия

Светослав Гаврийски, бивш управител на БНБ и министър на финансите

Нидал Алгафари, режисьор, писател, продуцент и PR експерт, един от създателите на предаването “Ку-ку”

Доц. д-р Неделчо Стойчев, криминален психолог, бивш ректор на Академията на МВР

Атанас Андасаров, художник

Хайри Садъков, депутат

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Празници

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Отговори за еврото: Как кметът ще помага да сменим валутата