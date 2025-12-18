На 18 декември рожден ден имат

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Инж. Петър Кънев, бизнесмен, депутат

Александър Арабаджиев, председател на Българската асоциация по европейско право (БАЕП), съдия в Съда на Европейския съюз в Люксембург

Д-р Димитър Николов, началник на Отделението по съдова хирургия в УМБАЛ “Софиямед”

Иван Найденов, посланик на България в Португалия

Светослав Гаврийски, бивш управител на БНБ и министър на финансите

Нидал Алгафари, режисьор, писател, продуцент и PR експерт, един от създателите на предаването “Ку-ку”

Доц. д-р Неделчо Стойчев, криминален психолог, бивш ректор на Академията на МВР

Атанас Андасаров, художник

Хайри Садъков, депутат