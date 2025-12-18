Мъгла сутрин и слънце следобед на 18 декември

Днес до обяд на много места в равнините и низините все още ще е мъгливо или с ниска слоеста облачност. Следобед ще се появи слаб западен вятър, видимостта бързо ще се подобри и в страната ще бъде предимно слънчево. Минималните температури ще бъдат между минус 2° и 3°, в София - около минус 1°. Максималните температури ще са между 10 и 15, в София - около 11°. Това съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Атмосферното налягане ще бъде по-високо от средното за месеца и ще се задържи почти без промяна.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, сутринта на места с намалена видимост. Ще духа слаб вятър от западната четвърт. Максималните температури ще са 12°-13°, близки до температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа умерен западен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра - около 4°.

В петък вятърът ще отслабне, в много райони ще стихне. Само на отделни места в котловините и низините ще има мъгла или ниска облачност. Ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност и дневни температури между 9° и 14°. Минимални – между минус 1° и 4°. В събота отново на много места ще има мъгла и ниска облачност. В следобедните часове от югоизток облачността ще се увеличи и в до вечерта в крайните югоизточни райони ще завали дъжд. Вятърът ще е от източната четвърт, слаб, в източната половина от страната до умерен. Минималните температури ще са предимно между 0° и 5°, в отделни котловини и малко под нулата, а дневните бавно ще започнат да се понижават и в събота ще са предимно между 5° и 10°, съобщават НИМХ и БТА.