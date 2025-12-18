ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Дойде краят и на Audi RS 3

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21936225 www.24chasa.bg

Порталът за електронни услуги на МВР спира временно на 31 декември и 1 януари

1380
Порталът за електронни услуги на МВР

Във връзка с въвеждането на еврото като официална парична единица в Република България, МВР обяви временно прекъсване на достъпа до Портала за електронни административни услуги (ПЕАУ) и до ПОС терминалите за картови плащания. Прекъсването се налага заради технологични и конфигурационни промени, свързани с прехода към новата валута.

От 12:00 часа на 31 декември до 18:00 часа на 1 януари 2026 г. порталът за електронни административни услуги ще бъде временно недостъпен за всички потребители. Това включва подаване на заявления, проверка на административни документи и други услуги, които обикновено се извършват онлайн.

Същевременно в същия период няма да се извършват и плащания чрез мобилните ПОС устройства в патрулните автомобили на МВР, нито чрез стационарните ПОС терминали във всички районни управления, отдели и сектори „Пътна полиция" на СДВР/ОДМВР, граничните контролно-пропускателни пунктове и звената на „Български документи за самоличност". Това означава, че гражданите няма да могат да плащат глоби по Закона за движение по пътищата (ЗДвП) чрез картови разплащания в тези обекти в рамките на 31 декември 2025 г. и 1 януари 2026 г.

Ако се наложи плащане на глоби по ЗДвП в периода на временното спиране, служителите на МВР ще насочват гражданите към други начини на разплащане. Подробна информация за възможните алтернативни методи може да се намери на интернет страницата на „Пътна полиция" в рубриката „Административни услуги", тема „Заплащане на глоби за извършени нарушения": https://www.mvr.bg/opp.

Порталът за електронни услуги на МВР
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание