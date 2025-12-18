Гръцките фермери отново блокираха пунктовете "Илинден – Ексохи" и "Кулата – Промахон"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ограничено е движението на камиони над 12 т. през ГКПП Илинден - Ексохи и ГКПП Кулата - Промахон, съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура". Причината е поради протест на гръцки фермери.

Шофьорите изчакват на място, допълват от АПИ.