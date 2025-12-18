ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Дойде краят и на Audi RS 3

Гръцките фермери отново блокираха пунктовете "Илинден – Ексохи" и "Кулата – Промахон"

Гръцки фермери на ГКПП Кулата-Промахон. Снимка: Антоанета Маскръчка

Ограничено е движението на камиони над 12 т. през ГКПП Илинден - Ексохи и ГКПП Кулата - Промахон, съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура". Причината е поради протест на гръцки фермери. 

Шофьорите изчакват на място, допълват от АПИ.                                                                                                                                                                                                                         

Гръцки фермери на ГКПП Кулата-Промахон.

