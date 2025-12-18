Клиентите на ЕВН ще могат да плащат сметките си до 29 декември

Във връзка с преминаването към евро като основна валута, "EВН България" съобщи, че плащания на фактури за консумирана енергия ще се приемат до 29 декември 2025 г. (понеделник) включително в брой на каса според работното време на касовите салони на "Български пощи" и Easypay, онлайн чрез системата "EVN Онлайн плюс" (www.evn.bg), ePay.bg, е-банкиране, Transcard и Кеш терминали.

Касите на "Български пощи" ще стартират кешово обслужване на клиенти отново на 5 януари 2026 г. (понеделник), докато плащанията в Easypay ще са възможни от 3 януари 2026 г. (събота) според работното им време. Онлайн плащанията през "EVN Онлайн плюс", ePay.bg, Transcard и Кеш терминали ще бъдат възможни също от 3 януари.

Съгласно Закона за въвеждането на еврото, фактурите и касовите бонове за консумирана енергия ще съдържат крайна сума за плащане обозначена както в левове, така и в евро. Това двойно обозначение ще продължи и след 1 януари 2026 г., допълват от дружеството.

В съобщението е посочено още, че във връзка с празничните и почивни дни е създадена организация за редовно месечно отчитане на електромерите. Целта е да се спази стандартният график за отчитане на електроенергията за клиентите на "EВН България" в Югоизточна България.