Катастрофа на пътя София - Самоков край Долни Пасарел, движението е в една лента

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Временно движението се осъществява двупосочно в една лента по път II-82 София - Самоков в района на Долни Пасарел поради ПТП, съобщиха от АПИ.

Трафикът се регулира от пътна полиция.