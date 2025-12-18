ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Румънската полиция разби престъпна група, снабдява...

Катастрофа на пътя София - Самоков край Долни Пасарел, движението е в една лента

Полиция СНИМКА: Георги Кюрпанов-Генк

Временно движението се осъществява двупосочно в една лента по път II-82 София - Самоков в района на Долни Пасарел поради ПТП, съобщиха от АПИ.

Трафикът се регулира от пътна полиция. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Полиция СНИМКА: Георги Кюрпанов-Генк

