Пилешко рагу яхния

“Рагуто е ястие, което се приготвя от месо, нарязано на късчета или смляно, запържено и бавно задушавано в сос, заедно със зеленчуци и подправки”, пояснява Румяна Любомирова.

500 мл пилешки бульон, 300 г пилешки гърди, лук (праз, червен, пресен), морков, целина, 1-2 картофа, 100 г гъби, 1/2 червена чушка, 1 ч.л. босилково песто, 2 стръка мащерка, 2 зрънца бахар и 1 дафинов лист, 100 г заквасена сметана и 1 с.л. царевично нишесте или шепа едър булгур, сок от 1 лимон, 100 мл бяло вино, олио, сол и черен пипер, 1 с.л. сос уорчестър по желание, настъргано сирене гауда

1. Приготвяме бульон с кубче или сваряваме до полуготовност пилешките гърди със сушени зеленчуци. Изваждаме пилешкото и го нарязваме на хапки, запържваме. Добавяме песто.

2. Добавяме лука, целината, моркова, гъбите на филийки, чушката и картофите. Леко посоляваме, деглазираме с бяло вино, подправяме с бахар, дафинов лист и мащерка.

3. Наливаме бульона. Щом заври, оставяме яхнията да къкри на слаб огън. Сгъстяваме със сметаната и царевичното брашно с енергично бъркане. Може да заменим с булгур. Снимка: СНИМКИ ЛИЧЕН АРХИВ

4. Доовкусяваме с лимонов сок, черен пипер и сол. По избор слагаме сос уорчестър. Готвенето може да приключи с поръсване на магданоз/копър и настъргано сирене, но може да го сложим още малко във фурната.