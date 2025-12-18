Камион аварира на пътя Долни Пасарел - Кокаляне

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Временно движението се осъществява двупосочно в една лента по път II-82 Долни Пасарел - Кокаляне малко след Долни Пасарел поради аварирал камион, съобщиха от АПИ.

Трафикът се регулира от пътна полиция.