София 
Камион аварира на пътя Долни Пасарел - Кокаляне

Аварирал тир СНИМКА: Архив

Временно движението се осъществява двупосочно в една лента по път II-82 Долни Пасарел - Кокаляне малко след Долни Пасарел поради аварирал камион, съобщиха от АПИ. 

Трафикът се регулира от пътна полиция. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

