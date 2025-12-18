Вижте как се променя движението от днес до 23 декември в София

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

От 18.12.2025 г. до 23.12.2025 г. /включително/ се забранява влизането на пътни превозни средства по бул. „Александър Стамболийски" между ул. „Антон" и бул. „Константин Величков". Това съобщиха от пресцентъра на Столична община.

За същия период от време се въвеждат следните промени в движението на градския транспорт:

Разкрива се временна автобусна линия № 8ТМ с маршрут: от ж.к. „Люлин 5" /крайна станция на трамвайна линия № 8/ по бул. „Д-р Петър Дертлиев", наляво по бул. „Панчо Владигеров", надясно по бул. „Царица Йоана", наляво по ул. „Ген. Асен Николов", по ул. „Търново" до ж.к. „Люлин 8" /крайна станция на автобусна линия № 42/.

Автобусите ще спират на съществуващите автобусни и трамвайни спирки по маршрута. В посока ж.к. „Люлин 5" за линията се разкрива временна спирка на бул. „Панчо Владигеров" на 50 метра след бул. „Захари Стоянов".

Възстановяват се маршрутите на автобусни линии № 56 и 77.

Трамвайна линия № 10 ще се движи от метростанция „Витоша" по действащия маршрут до кръстовище бул. „Александър Стамболийски" - бул. „Константин Величков" и надясно по бул. „Константин Величков" по маршрута на трамвайна линия № 3 до гара „Захарна фабрика" двупосочно.

От 18.12.2025 г. се променят и маршрута на ученическата автобусна линия У1 както следва:

- в посока 32 СОУ „Св. Климент Охридски": от „Балканкар" АД по маршрута до кръстовище бул. „Вардар" - ул. „Алеко Туранджа", по бул. „Вардар" и от кръстовището с бул. „Александър Стамболийски" по маршрута. В променения участък автобусите ще спират на спирка с код 0296 „Бул. Вардар" за автобусна линия № 77 в посока бул. „Александър Стамболийски".

Трамвайна линия № 8 се закрива.