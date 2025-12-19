Още меко за сезона с малко дъжд през почивните дни

На Бъдни вечер ще се заоблачи и ще завали, на Коледа ще спре

Минималните температури в населените места в петък ще бъдат от 1 до 6 градуса, а по Черноморието до 6-7 градуса. Сутринта ще има мъгли и ниски облаци в Дунавската равнина и в Горнотракийската низина. През деня над страната ще е облачно. Следобед облачността ща намалява над южните райони. В планините ще бъде предимно слънчево с висока облачност. Максималните температури ще са от 10 до 15 градуса, по Черноморието до 12-14 градуса, за района на София 10-11 градуса.

Това прогнозира шефът на синоптичния център TV-MET Петър Янков.

В събота минималните температури в населените места ще са от 1 до 6 градуса, в Добруджа 0-1, а по Черноморието - до 5-6 градуса. Денят ще започне с мъгли и ниски облаци в Дунавската равнина и в Горнотракийската низина.

През деня над страната ще има облаци от високия етаж. Следобед и през нощта срещу неделя

облачността над южните и източните райони ще се увеличава и уплътнява

Максималните температури ще са от 8 до 13 градуса, по Черноморието - до 10-12 градуса, за района на София - 10-11 градуса.

Над планините ще е предимно слънчево. Билата и върховете следобед ще бъдат закрити. Максималните температури над 2500 м ще са от -1 до 3 градуса, а на 1500 м - от 6 до 9 градуса.

В неделя минималните температури в населените места ще бъдат от 1 до 7 градуса, по Черноморието - до 7-9 градуса. Над страната ще се установи облачно време. Над Добруджа, по Черноморието и в крайните южни райони се очакват слаби дъждове. Максималните температури ще са от 8 до 13 градуса, в Добруджа и в северозападните райони - до 5-7, а по Черноморието - до 10-11 градуса, за района на София 8-9 градуса.

Над планините преди обед ще има облаци и мъгли. Билата и върховете следобед ще бъдат открити. Следобед ще се заоблачи и по високите места с надморска височина над 2200 м. Максималните температури над 2500 м ще са от -1 до 3, а на 1500 м - от 6 до 9 градуса.

В понеделник валежи от дъжд

се очакват в източните и югозападните райони, в планините - от дъжд и сняг. Във вторник - преди обед ще превалява по Черноморието. Следобед валежите спират и ще има слънчеви часове.

На Бъдни вечер (сряда) бързо ще се заоблачи и ще завали, по-интензивни в западната половина от страната. В планините ще вали мокър сняг, очаква се нова снежна покривка от 8 до 10 см. На Коледа валежите временно ще спират. Над страната ще има облачност от високия етаж. През нощта заоблачаване с валежи ще има в южните райони. На 26 и 27 декември се очакват валежи от дъжд, в планините от мокър сняг, по-интензивни в Северна България. Очаква се застудяване през следващите дни.