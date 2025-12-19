Православен календар за 19 декември

Св. мчк Бонифаций. Св. Бонифаций, еп. Ферентийски. Св. Григорий, еп. Омиритски

Бонифаций бил роб на богатата и знатна римлянка Аглаида. Двамата постоянно нарушавали заповедите Христови - съжителствали незаконно, отдавайки се на своите страсти. Но у двамата се пробудило разкаяние.

Бонифаций изповядал вярата си и бил посечен с меч. Спътниците му откупили тялото на мъченика, отнесли го в Рим и го предали на Аглаида. Тя построила в негова чест църква, покаяла се за греховете си, раздала имуществото си на бедните и доживяла дните си в смирение и благочестие.