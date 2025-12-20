Игнажден е! Вижте кои са имениците

Св. свщмчк Игнатий Богоносец. Св. Йоан Кронщадски (Игнажден) (Предпразненство на Рождество Христово)

Игна̀жден (Идина̀жден, Идина̀к, Млада година, Млад ден, Нов ден – в Източна България, Игнат и Игнатовден – в Западна и Южна България) е ден, в който по източноправославния календар се почита свети Игнатий Богоносец, честван на 20 декември (когато датата се падне в неделя, празникът се измества ден по-рано).

Според християнската традиция се смята, че на този ден започват родилните мъки на Богородица, затова в народните песни се пее: „Замъчи се Божа майка от Игнажден до Коледа“.

Празникът е свързан с предхристиянски мит за раждането на новото Слънце, на Младия Бог, календарно свързан с деня на зимното слънцестоене (22 декември). Обредността на празника дава представа за начало.

В някои райони на България Игнажден се смята за начало на мръсните дни и на прехода между старата и новата година. Според Георги Велев и книгата му „Българският народен календар“ след покръстването към езическия празник е „прикрепен“ християнският Св. Игнатий, преименуван е в Игнажден и е преместен от 21 на 20 декември.

Народът вярва, че какъвто човек пръв влезе в дома на Игнажден, такава ще е годината. От къщата не се изнася. Освен добрия полазник е важно човек да не остава без пара в джоба си на този ден.

Празнуват: Игнат, Искрен, Огнян, Пламен, Светослав, Игната, Искра, Искрена, Огняна, Пламена, Светла, Светлана