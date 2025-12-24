Бъдни вечер е, вижте имениците

На 24 декември отбелязваме един от най-големите християнски празници - Бъдни вечер. Наричаме я още Суха Коледа, Малка Коледа, Крачун, Детешка Коледа, Мали Божич, Наядка.

Днес имен ден имат Евгени, Евгения, Жени, Женя, Първан.

На 24 декември Православната църква почита паметта на Света мъченица Евгения. Тя е била римлянка и дъщеря на знатни родители – езичници Филип и Клавдия. Баща ú Филип бил управител на град Александрия и целия Египет. Тя се отличавала, както с красотата си, така и със своето бляскаво образование.

Бъдни вечер е един от най-важните семейни празници - денят преди раждането на Христос. Тогава приключват и 40-дневните коледни пости, които са започвали на 15 ноември.

Според библейското предание, на Бъдни вечер започват родилните мъки на Дева Мария и е начало на Христовото рождение.

На трапезата на Бъдни вечер се събира цялото семейство. Според обичая тя винаги се подрежда около огнището. Ястията задължително трябва да са постни и според повечето вярвания – нечетно число. Бройката им е: 7 - колкото са дните на седмицата или 9 - колкото трае бременността на жените.

Ястията представляват сърми, варено жито, чушки, мед, баница с тиква, ошав, вино и други. Всяко от тях на трапезата има важна за българина символика.

Обредните хлябове са три вида - посветени на Коледа, на селските занаяти и за коледарите. Те се месят придружени с ритуали и песни. Стопанката на дома произнася молитва, а след това се разчупва питата със сребърната пара, предаде vesti.bg.

В някои краища на страната в хляба се пъха и дрян за здраве. Първото парче от питата се оставя на Богородица пред иконата у дома.

Вярва се, че най-голям късметлия в дома ще е този, на когото се падне парата. Според обичая никой не трябва да става от масата, докато трае вечерята. Освен това трапезата не се раздига след приключването, за да не избяга късметът.

Вярва се, че след това идват починалите, за да похапнат.

Преди да се седне на масата, или както е обичаят на земята обаче, вечерята непременно трябва да бъде кадена. Това е обичай, при който най-възрастният мъж или жена в дома прекадява с тамян масата. След това стопанинът обикаля и всички останали стаи и помещения в дома. Накрая излиза навън и минава през целия двор и обора. Според народното схващане с ритуала на каденето се прогонват злите и нечисти сили от дома.

Празничната атмосфера от Бъдни вечер се преливала в нощната Коледа. Коледарите обикалят домовете и благославят техните стопани. Те обхождат къщите на групи, като тръгват винаги в източна посока. Във всеки дом изпълняват песни за прослава на стопаните и благопожелание.