Честито Рождество Христово, скъпи читатели!

„Слава във висините Богу, и на земята мир, между човеците благоволение!" (Лука. 2:14)

Според Евангелието на Лука точно това казват ангелите преди повече от 2000 години, за да възвестят истината: "Нечувано тайнство днес се извършва - Бог става човек и естеството се обновява" (Стихира, гл. 8).

Оттогава тази истина разкрива смисъла и значението на спасителното събитие на Боговъплъщението.

Бъдете здрави и щастливи! Обичайте, бъдете обичани и нека в живота ви има много светлина!

Днес, на 25 декември, целият християнски свят чества рождението на Иисус Христос, защото както с него е започнала нова епоха, така всяка година се възражда и надеждата.

Раждането на младенеца е описано в евангелията на Лука и Матей, които разказват за родителите на Иисус – Мария и дърводелецa Йосиф, потомък на самия цар Давид. Двамата пътували от град Назарет към град Витлеем, родното място на съпругa. Опитали се да отседнат в странноприемница, но не могли да намерят място и били принудени да пренощуват в една пещера край града, в която по онова време пастирите затваряли своите овце. Именно в тази нощ бил роден и младенецът Иисус. Според евангелията на небето изникнала необикновена светлина и пред намиращите се наоколо пастири се появил ангел. Той им казал, че в тази свята нощ на света се е родил Спасителят и така те станали първите, които се поклонили на християнския Бог.

В нощта на Рождество почитта си към младенеца показали и трима източни мъдреци - тримата влъхви, които били привлечени от една изгряла на небето звезда, която светела по-силно и по-ярко от всички други. Това е Витлеемската звезда, озарила небето преди раждането на Христос, а влъхвите поднесли царски дарове на младенеца - злато за цар, тамян за Бога и смирна.

Така започва нова епоха - родил се е Спасителят. А тези събития дават началото на празника, който днес наричаме Коледа.

Макар да е свързвано с християнската религия и вярвания, Рождество Христово се отбелязва и от много страни, изповядващи други религии. Въпреки различните си вярвания хората навсякъде по света възприемат Коледа като ден, който сплотява и сближава. Ден, който ни прави дори и малко по-добри.

Днес имен ден празнуват: Емил, Ицо, Ичо, Младен, Радомир, Радомира, Радослав, Радослава, Радостин, Радостина, Христалина, Христо, Христи, Христин, Христина, Христофор, Кристина, Кристиан, Кристиана, Кристиян, Кристияна.

Рождество Христово слага начало на ново летоброене. Към тези празници се числи и Стефанов ден - 27 декември, с който Коледните празници завършват.