26 декември е ден на бащата, вижте кои са имениците

Събор на Пресвета Богородица

Св. Йосиф Обручник. Св. цар Давид. Св. Яков, брат Божий

В България църковният празник на свети Йосиф се отбелязва като Ден на бащата

Православната Църква, след тържеството в чест на великите свещени събития, случили се в деня на Христовото Рождество, на други ден събира вярващите да възхвалят с хвалебни и благодарствени песни Божията майка като избран съсъд на Божия промисъл. "Дойдете - подканя ни Църквата тоя ден - да възпеем Спасителевата майка, която и след раждането пак се оказа Дева!" Това събрание на вярващите на другия ден след Рождество Христово за прославяне на св. Богородица, която родила Спасителя, е наречено "Събор на пресвета Богородица".

Същия ден се чествува паметта на св. праведни Йосиф, обручник на св. Дева, за живота на когото са запазени малко сведения, а също и паметта на св. цар Давид като славен родоначалник на Иисуса Христа и на св. Яков брат Господен, пръв християнски епископ на град Йерусалим.

Празнуват: Давид, Дацо, Дачо, Жозеф, Йосиф