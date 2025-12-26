ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Двама изчезнаха, докато плуваха в Англия на Коледа

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21940774 www.24chasa.bg

26 декември е ден на бащата, вижте кои са имениците

5872
Православен календар Снимка: Архив

Събор на Пресвета Богородица

Св. Йосиф Обручник. Св. цар Давид. Св. Яков, брат Божий

В България църковният празник на свети Йосиф се отбелязва като Ден на бащата

Православната Църква, след тържеството в чест на великите свещени събития, случили се в деня на Христовото Рождество, на други ден събира вярващите да възхвалят с хвалебни и благодарствени песни Божията майка като избран съсъд на Божия промисъл. "Дойдете - подканя ни Църквата тоя ден - да възпеем Спасителевата майка, която и след раждането пак се оказа Дева!" Това събрание на вярващите на другия ден след Рождество Христово за прославяне на св. Богородица, която родила Спасителя, е наречено "Събор на пресвета Богородица".

Същия ден се чествува паметта на св. праведни Йосиф, обручник на св. Дева, за живота на когото са запазени малко сведения, а също и паметта на св. цар Давид като славен родоначалник на Иисуса Христа и на св. Яков брат Господен, пръв християнски епископ на град Йерусалим.

Празнуват: Давид, Дацо, Дачо, Жозеф, Йосиф

Православен календар Снимка: Архив
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Празници

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте Коледа във Виена (Видео)