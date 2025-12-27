ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Стефановден е. Вижте кои са имениците

Св. първомъченик и архидякон Стефан (Стефановден). Преп. Теодор Начертаний

На днешния ден почитаме св. Стефан, един от 70-те Христови ученици и първи мъченик за Христа.

Свети Стефан бил един от първите седем дякони, избрани сред христовите ученици да се грижат за справедливото разпределение на църковните средства.

Той активно работел за разпространението на църковната проповед, за разширяване на църковната мисия сред хората в Йерусалим. Свети Стефан вършел и чудеса.

Заради активната си дейност, той бил неправелдливо уличен пред синедриона и с помощта на лъжесвидетели - изправен на съд. Свети Стефан изобличил обвинителите си и предизвикал яростта на тълпата с думите: "Ето, виждам небесата отворени и Сина Човечески да седи отдясно на Бога!"

Първият мъченик на Църквата, свети Стефан, бил убит с камъни през 37 година и последните му думи били: "Господи, не им зачитай този грях!"

Празнуват: Стефан(а), Стефания, Венцислав(а), Запрян, Стамен, Станимир(а), Стоил(ка), Стойко, Стоян (ка), Фани, Цанко(ка)

За общество Бяло братство: Ден на кончината на Учителя

