Православен календар за 28 декември

Неделя след Рождество Христово

Св. 20 хиляди мъченици, изгорени в Никомидия

Когато император Максимиан се върнал с победа от войната, пожелал да принесе благодарствени жертви и всички да се поклонят на езическите богове. Като чул, никомидийският епископ Антим събрал в църква християните и цяла нощ срещу Рождество служил всенощно бдение и света литургия, като поучавал народа на Христовата вяра.

Затова Максимиан заповядал да натрупат около църквата сухи клони, да ги подпалят, за да изгорят всички християни, които се намират вътре.