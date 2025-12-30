Православен календар за 30 декември

Св. мчца Анисия. Свщмчк Зотик Сиропитател. Преп. Теодора Кесарийска. Преп. Теодора Константинополска

Св. Анисия се родила в благочестиво и много богато семейство от Солун. Още от детството си тя обикнала Бога повече от всичко на света. Когато родителите починали, решила да продаде всичко от наследството си и да раздаде парите на бедните. Посещавала болници и затвори, носейки щедри помощи. Когато езичници поискали от нея да се поклони на техен идол, Анисия се прекръстила и отказала да се подчини. Заради това била посечена и се сдобила с мъченически венец.