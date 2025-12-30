ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Проф. Ива Христова: Супер грипът вече е у нас

Времето София -1° / -7°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21940795 www.24chasa.bg

Православен календар за 30 декември

3192

Св. мчца Анисия. Свщмчк Зотик Сиропитател. Преп. Теодора Кесарийска. Преп. Теодора Константинополска

Св. Анисия се родила в благочестиво и много богато семейство от Солун. Още от детството си тя обикнала Бога повече от всичко на света. Когато родителите починали, решила да продаде всичко от наследството си и да раздаде парите на бедните. Посещавала болници и затвори, носейки щедри помощи. Когато езичници поискали от нея да се поклони на техен идол, Анисия се прекръстила и отказала да се подчини. Заради това била посечена и се сдобила с мъченически венец.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Празници

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как децата се върнаха от чужбина и създадоха световен бранд (Видео)