Проф. Георги Рачев: За Коледа влажно, за Нова година - ледено

Сравнително топло за Коледа, но все пак влизаме в астрономическата зима. Следващата седмица ще е антипод на тази, която си отива. Ще е мрачно и влажно, градусите ще падат. Това съобщи в прогнозата си за Би Ти Ви климатологът проф. Георги Рачев.

В Европа на Коледа ще е сравнително топло - нормално време, хладничко, но става за разходка.

В София от четвъртък вечерта нещата малко се промениха - от неделя започва мрачен и валежен период, ще превалява и идва понижение на температурите към Нова година. Най-студено ще е към Нова година с минусови температури. Но пък на връх Тодорка не е изгубена идеята до Нова година да падне малко повече сняг за пистите, прогнозира още климатологът.

В Пловдив ще е малко по-топличко - ще превалява, мрачно и влажно ще бъде. В Сливен времето ще е подобно - доста топло, може би към 27, 28 декември ще е с доста по-ниски температури.

Има обаче и песимистична прогноза за ледени дни на Нова година, посочи проф. Рачев.