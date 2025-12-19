Затворен е граничният преход „Капитан Петко Войвода“, изключително интензивно е движението на ГКПП „Капитан Андреево“ и „Лесово“

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Заради стачни действия на гръцки протестиращи е затворен граничният преход „Капитан Петко Войвода" на границата с Гърция, съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция". Информацията е актуална към 6 часа тази сутрин.

Изключително интензивно е движението на тежкотоварни автомобили на изход на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) „Капитан Андреево" и „Лесово" на границата с Турция.

Трафикът е нормален на граничните преходи с Румъния, както и по границите със Сърбия и Република Северна Македония.