ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Харисън Форд ще получи наградата за цялостен прино...

Времето София -1° / -1°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21941887 www.24chasa.bg

Старозагорското село Змейово подготвя XVII издание на „Празника на пелина“

956

На Игнажден, 20 декември, старозагорското село Змейово ще бъде домакин на XVII издание на „Празника на пелина". Това става известно от програмата с предстоящи събития, публикувана на официалния сайт на община Стара Загора.

По време на празника местни майстори ще представят прочутия гроздов еликсир и ще се включат в надпревара за определяне на „Най-добрият пелин". Напитката ще бъде оценявана от експертно жури, което ще гледа за пивкостта, цвета, бистротата и аромата на пелина.

Организаторите от Народно читалище „Пробуда – 1928" и кметство Змейово са подготвили и богата празнична програма, в която ще се включат фолклорни състави от област Стара Загора, както и оркестър „Казанлък". Специална изненада за всички гости на празника ще бъде българска актриса, сценарист и ненадминат разказвач на родопски хумор Веселина Бабаджанкова.

Присъстващите ще могат да се насладят на дегустация на емблематичния змейовски пелин, кулинарни изненади и празничен базар.

„Заповядайте да споделим традицията, доброто настроение и аромата на змейовския наложен пелин", приканват организаторите.

Празникът ще се проведе пред читалището в селото.

Старозагорското село Змейово има дълбоки традиции в производството на пелин и вино. Всяка година на 1 февруари се избира Цар Трифон. „Хубавият пелин се прави от хубаво вино. То трябва да отлежи една година, защото наложеният пелин се прави със старо вино и компонент от различни видове билки. Билките се налагат и се затискат, а върху тях се налива вино, което 45 дни ежедневно се претака. През това време всички билки пускат своите аромати и става тази уникална напитка -пелин", разказа тазгодишният носител на титлата Йордан Петров. Той посочи, че пелинът вече е известен не само у нас, а и в цял свят.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Празници

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Отговори за еврото: Как кметът ще помага да сменим валутата