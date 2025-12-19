Пускат зелен билет от 1 лев за пътуване в София заради мръсен въздух

Той ще важи в събота, неделя и понеделник

За първи път през този сезон Столичната община въвежда зелен билет за пътуване в градския транспорт, който ще важи за събота, неделя и понеделник. В същите дни паркирането в буферните паркинги на метрото ще бъде безплатно за всички жители и гости на столицата.

Мярката се въвежда във връзка с прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология за образуване на мъгли и потенциал за задържане на замърсители (ФПЧ) в ниските атмосферни слоеве през уикенда, уточниха от общината.

За втора поредна година администрацията на Васил Терзиев адресира проблема превантивно, въз основа на прогнозни данни, а не реактивно, както е била практиката в миналото. Въпреки че по данни на НИМХ се очаква периодът на безветрие да приключи в понеделник, мярката остава в сила и през първия ден от новата седмица, за да се осигури нейната максимална ефективност, добавят от общината.

"Даваме възможност на хората да се информират навреме и да планират пътуванията си. Призовавам гражданите да подпомогнат усилията ни и да оставят автомобилите си вкъщи през идните дни, да използват градския транспорт за придвижване, за да се намалят емисиите в града и да се подобри качеството на въздуха, който всички дишаме", заяви заместник-кметът по екология Надежда Бобчева.

Зеленият билет е на стойност 1 лв., важи за цял ден и може да се закупи с валидация на банкова карта в превозното средство, от водачите в превозните средства, онлайн през уебпортала на ЦГМ и от касите на ЦГМ и Метрополитен – на хартиен носител или като електронен билет, зареден в картата ви.

Зеленият билет ще важи и за нощния градски транспорт.

Въвеждането на зелен билет е една от мерките, която Столичната община прилага за подобряване качеството на атмосферния въздух в града. Комплексният подход адресира основните източници на замърсители през зимния сезон: автомобилните емисии и битовото отопление на твърдо гориво, нерегламентираното горене на отпадъци, замърсяването от строителство и вторичното разпрашаване от уличните платна. Нискоемисионната зона за автомобилите е в сила за трета поредна година - от 1 декември 2025 г. с разширен териториален обхват . Мярката има за цел да намали емисиите на азотен диоксид и да понижи стойностите на ФПЧ, образувани от трафика.

До момента Столичният инспекторат е изпратил 976 покани за получаване на актове до нарушители, като са връчени 41 акта - 38 за малкия ринг и 3 - за големия.

Предстои от 1 януари 2026 г. за втора поредна година да влезе в сила забрана за отопление на твърдо гориво за 9 столични района ("Средец", "Красно село", "Изгрев", "Илинден", "Студентски", "Оборище", "Възраждане", "Лозенец", "Триадица"). От 2029 г. мярката ще важи за цялата територия на Столична община. Припомняме, че забраната за използване на най-замърсяващите отоплителни уреди е пряко обвързана с финансиране за безплатната им подмяна. До момента, в рамките на два завършени проекта с европейско финансиране, са подменени над 15 000 уреда на твърдо гориво в 11 127 домакинства. В резултат са спестени над 219 тона годишно емисии на прахови частици, казаха от общината.

В момента се набират предварителни заявления по нова програма за подмяна на отоплителните уреди (ПОС 2021-2027), като до момента са получени над 4 500 заявления. В резултат на изпълнението на този проект се очаква да бъдат спестени допълнително 220,8 т/год. емисии на ФПЧ.

В дните с прогноза за високи нива на ФПЧ, като предстоящия уикенд, се активират следните извънредни мерки: при подходящи атмосферни условия се предприемат допълнително миене и механизирано метене на уличните платна. Препоръки за детски заведения: изпраща се съобщение до всички училища и детски градини с препоръка да се ограничи престоят на децата на открито. Столичният инспекторат осъществява засилен контрол по основните източници на замърсяване. За периода от началото на декември до момента са извършени общо 470 проверки по всички източници на замърсяване и са съставени 81 акта.