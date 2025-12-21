И Витоша “в прозореца” на семейния дом

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Голямо огледало визуално разширява всекидневната

Този нов апартамент е придобит с идеята да бъде семейното гнездо в София за членовете на фамилия с три деца, когато пристигат в столицата.

Mакар и с ограничена площ, жилището е обзаведено така, че да приюти дори наведнъж и петимата.

Разтегателен диван и фотьойл предлагат достатъчно удобство за инцидентни нощувки. Кръглата маса за хранене също е най-добрият вариант за събиране на повече хора.

По този компактен начин дизайнерският дует Анна Петрова и Ивелина Андреева от AnnDesign Studio успешно е оформил жилището от 60 квадратни метра в краен южен квартал на София. Семейството го харесва и купува още след първия оглед заради спокойствието и зеленината край комплекса, в който се намира.

И петимата са привлечени най-вече от гледката към Витоша, която се разкрива от прозорците, незастрашена от бъдещо строителство наоколо. Но всъщност прозорецът е един за целия хол с дължина от 8,5 метра и дневното пространство от около 30 квадратни метра остава с недостатъчен достъп до дневна светлина.

За преодоляването на тази даденост дизайнерките предприемат практичното и естетически ефективно решение чрез голямо огледало хем визуално да разширят всекидневната, хем да подобрят в известна степен осветеността. В бяла рамка, огледалото е поставено над дивана в къта за почивка и точно срещу прозореца. Тази игра на отражения с илюзорно разширяване на пространството виждаме и в антрето с още две огромни огледала.

Зоната за готвене е отделена чрез малък барплот с високи столове, а общата настилка на пода е гранитогрес, докато в спалнята е предпочетен паркет.

Кухнята е в рустикален дизайн, с фрезован таблен декор по шкафовете от МДФ в цвят сметана и с витрини, плотът е от технически камък.

Единствената спалня е с двойно тапицирано легло, декорирано с растерна ламперия от двете страни. Плътният зелен цвят като водещ за целия интериор присъства и тук и внася свежа нотка на общия светъл фон в стени и мебели.

В комфортно оформеното малко жилище обитателите се чувстват чудесно всеки път, когато отварят вратата му.