Декември има свой собствен ритъм. В началото на месеца всичко започва с бързане, планиране и списъци, но колкото повече наближават празниците, толкова повече фокусът ни се измества навътре – към дома, уюта и онези малки моменти, които ни свързват.

За много от нас Коледа е в миговете, прекарани в кухнята – мястото, където спомените оживяват чрез ароматите. Докато за най-малките празникът е време най-вече за подаръци, за по-големите вълнението идва от споделените приготовления на празничната маса и в рецептите, които предаваме от поколение на поколение като ценно наследство.

Коледната погача – повече от хляб

Коледната погача заема особено място на празничната маса. Тя не е просто обикновено печиво – замесва се с мисълта за благополучие, за това домът да е пълен и семейството да бъде здраво и сплотено през годината. Процесът по месенето и оформянето ѝ често е процес, който изисква внимание и спокойствие, но резултатът – топла, ароматна и лесна за разчупване питка – си заслужава всяка минута.

За да се получи погачата точно такава, каквато си я представяте, има няколко универсални тънкости, които всеки любител готвач е добре да знае:

Температура на продуктите: Използвайте мляко и яйца със стайна температура, за да може маята да се активира правилно.

Използвайте мляко и яйца със стайна температура, за да може маята да се активира правилно. Пресяване: Винаги пресявайте брашното преди месене – това вкарва въздух и прави структурата на хляба много по-пухкава.

Винаги пресявайте брашното преди месене – това вкарва въздух и прави структурата на хляба много по-пухкава. Търпението е ключово: Оставете тестото да почине на топло място достатъчно дълго (около 90 минути), докато поне удвои обема си.

Оставете тестото да почине на топло място достатъчно дълго (около 90 минути), докато поне удвои обема си. Мазнината: Доброто количество масло при оформянето е това, което прави погачата мека и вкусна.

Един от начините да направите традиционната питка по-интересна е като добавите към нея аромати, които свързваме с българската традиция и домашния уют. Чубрицата и чесънът, например, придават на тестото специфичен и наситен вкус, на който трудно може да се устои. Именно на тях залага и популярният кулинар Димитър Тончев в своята рецепта за погача. Неговият трик е да разтопи 100 г масло, и докато е още горещо, към него да добави намачкана скилидка чесън и супена лъжица чубрица. С това ароматно масло се намазва разточения лист тесто, преди да се навие на руло и да се нареже на колелца. Точните стъпки за приготвянето на погача с масло и чубрица и видеото към тях можете да откриете в страницата на „Готви с Lidl“: gotvi.lidl.bg.

Какво още да включим в празничното меню?

В българската традиция Коледа е времето, в което на масата се завръщат месните ястия. Когато стигнем до основното, в българските домове често се заражда едно негласно „съревнование“ между двете най-често приготвяни ястия. От едната страна е печената пуйка – класически избор за много семейства, който често се приготвя с плънка от ориз и стафиди. Ако тази година сте решили да заложите на нея, от 22 декември в Lidl можете да откриете прясна цяла пуйка на цена от 7.99 лв./кг.

От другата страна обаче е една емблематична българска класика - капамата. Тя се счита за ястието, което събира в себе си цялото зимно изобилие. Капамата е за тези, които предпочитат наситените, различни по вид вкусове. Готви се на бавен огън в глинен съд, като съчетава няколко вида месо, ориз, кисело зеле и сушени плодове. За една наистина богата капама в Lidl можете да намерите всичко необходимо – от свински преден джолан (тази седмица се предлага за 6.99 лв./кг.) през зимна наденица (7.99 лв. за 640 г.) и сланина (8.99 лв./кг.) до пресен суджук от свинско и говеждо месо (от 22 декември на цена от 10.99 лв.)

За тези, които искат да усъвършенстват подготовката на капамата и да усвоят всички тънкости, на 20 декември в YouTube канала на Lidl, в рамките на поредицата „Готви с Lidl“, шеф Иван Манчев ще приготви версия с три вида месо.

Разбира се, празникът е познат и с други класики – от сочно цяло пиле (5.99 лв.) до прясно пилешко филе (13.49 лв./кг. с Lidl Plus до 21 декември).

И накрая – сладък финал

След вкусните основни ястия остава само да се насладите на сладки изкушения, които носят вкуса на Коледа. с нещо специално. Ако от всички приготовления не ви е останало време за традиционни десерти като домашна баклава, пълнени ябълки или тиква с мед и орехи, винаги можете да подсладите празника с нещо специално от празничните собствени марки на Lidl. Продуктите от Favorina и Deluxe предлагат готово решение за тези моменти – от ароматни щолени и панетоне до фини шоколадови изделия, с които да завършите вечерята по най-добрия начин.

В края на краищата, най-хубавото на декември остава възможността да забавим темпото и да споделим вкусната храна с любимите си хора.