Декември има свой собствен ритъм. В началото на месеца всичко започва с бързане, планиране и списъци, но колкото повече наближават празниците, толкова повече фокусът ни се измества навътре – към дома, уюта и онези малки моменти, които ни свързват.
За много от нас Коледа е в миговете, прекарани в кухнята – мястото, където спомените оживяват чрез ароматите. Докато за най-малките празникът е време най-вече за подаръци, за по-големите вълнението идва от споделените приготовления на празничната маса и в рецептите, които предаваме от поколение на поколение като ценно наследство.
Коледната погача – повече от хляб
Коледната погача заема особено място на празничната маса. Тя не е просто обикновено печиво – замесва се с мисълта за благополучие, за това домът да е пълен и семейството да бъде здраво и сплотено през годината. Процесът по месенето и оформянето ѝ често е процес, който изисква внимание и спокойствие, но резултатът – топла, ароматна и лесна за разчупване питка – си заслужава всяка минута.
За да се получи погачата точно такава, каквато си я представяте, има няколко универсални тънкости, които всеки любител готвач е добре да знае:
- Температура на продуктите: Използвайте мляко и яйца със стайна температура, за да може маята да се активира правилно.
- Пресяване: Винаги пресявайте брашното преди месене – това вкарва въздух и прави структурата на хляба много по-пухкава.
- Търпението е ключово: Оставете тестото да почине на топло място достатъчно дълго (около 90 минути), докато поне удвои обема си.
- Мазнината: Доброто количество масло при оформянето е това, което прави погачата мека и вкусна.
Един от начините да направите традиционната питка по-интересна е като добавите към нея аромати, които свързваме с българската традиция и домашния уют. Чубрицата и чесънът, например, придават на тестото специфичен и наситен вкус, на който трудно може да се устои. Именно на тях залага и популярният кулинар Димитър Тончев в своята рецепта за погача. Неговият трик е да разтопи 100 г масло, и докато е още горещо, към него да добави намачкана скилидка чесън и супена лъжица чубрица. С това ароматно масло се намазва разточения лист тесто, преди да се навие на руло и да се нареже на колелца. Точните стъпки за приготвянето на погача с масло и чубрица и видеото към тях можете да откриете в страницата на „Готви с Lidl“: gotvi.lidl.bg.
Какво още да включим в празничното меню?
В българската традиция Коледа е времето, в което на масата се завръщат месните ястия. Когато стигнем до основното, в българските домове често се заражда едно негласно „съревнование“ между двете най-често приготвяни ястия. От едната страна е печената пуйка – класически избор за много семейства, който често се приготвя с плънка от ориз и стафиди. Ако тази година сте решили да заложите на нея, от 22 декември в Lidl можете да откриете прясна цяла пуйка на цена от 7.99 лв./кг.
От другата страна обаче е една емблематична българска класика - капамата. Тя се счита за ястието, което събира в себе си цялото зимно изобилие. Капамата е за тези, които предпочитат наситените, различни по вид вкусове. Готви се на бавен огън в глинен съд, като съчетава няколко вида месо, ориз, кисело зеле и сушени плодове. За една наистина богата капама в Lidl можете да намерите всичко необходимо – от свински преден джолан (тази седмица се предлага за 6.99 лв./кг.) през зимна наденица (7.99 лв. за 640 г.) и сланина (8.99 лв./кг.) до пресен суджук от свинско и говеждо месо (от 22 декември на цена от 10.99 лв.)
За тези, които искат да усъвършенстват подготовката на капамата и да усвоят всички тънкости, на 20 декември в YouTube канала на Lidl, в рамките на поредицата „Готви с Lidl“, шеф Иван Манчев ще приготви версия с три вида месо.
Разбира се, празникът е познат и с други класики – от сочно цяло пиле (5.99 лв.) до прясно пилешко филе (13.49 лв./кг. с Lidl Plus до 21 декември).
И накрая – сладък финал
След вкусните основни ястия остава само да се насладите на сладки изкушения, които носят вкуса на Коледа. с нещо специално. Ако от всички приготовления не ви е останало време за традиционни десерти като домашна баклава, пълнени ябълки или тиква с мед и орехи, винаги можете да подсладите празника с нещо специално от празничните собствени марки на Lidl. Продуктите от Favorina и Deluxe предлагат готово решение за тези моменти – от ароматни щолени и панетоне до фини шоколадови изделия, с които да завършите вечерята по най-добрия начин.
В края на краищата, най-хубавото на декември остава възможността да забавим темпото и да споделим вкусната храна с любимите си хора.