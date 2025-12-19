Софийският зоопарк затваря от 1 до 4 януари

Софийският зоопарк затваря врати от 1 до 4 януари. Ето какво съобщиха оттам:

"Достъпът на посетители до Зоологическа градина - София ще бъде временно преустановен в периода от 1 до 4 януари включително поради необходимост от настройване на тестване на системи и инструменти за осъществяване на касови и безкасови плащания в евро от началото на 2026г. Достъпът на посетители ще бъде възстановен на 5 януари 2026 г.

Зоопаркът ще работи без почивен ден по време на всички коледни празници на 24, 25, 26, 27 и 28 декември, както и на 31 декември 2025 г. със зимно работно време. Касите за продажба на билети на западния и централния вход работят от 8.30 до 16.30 ч., а престоят на посетителите на територията на зоопарка е разрешен до 17.00 ч. Залите "Големи котки, терариум и аквариум", "Гиганти", „Примати" III и II" са отворени между 9.00 и 16.30 ч.