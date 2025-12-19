ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Потребителското доверие в Еврозоната е намаляло

Спряно е движението на всички моторни превозни средства през преход "Илинден – Ексохи"

Блокада на ГКПП Илинден-Ексохи Снимка: Бойка Атанасова, Атина

Ограничено е движението на всички моторни превозни средства по път II-19 Симитли – Гоце Делчев през ГКПП "Илинден – Ексохи" поради протест на гръцки фермери, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". Обходният маршрут е по път III-198 Гоце Делчев – Катунци - Марино поле, по АМ "Струма" към ГКПП "Кулата – Промахон". Шофьорите на тежкотоварни автомобили над 12 тона изчакват на място.

Стачката на гръцки фермери продължава вече 17 дни. Тя започна на 3 декември, когато в съвместния контактен център за полицейско сътрудничество на "Промахон" е получена информация от представител на гръцката полиция за затваряне на пътя в района на граничния преход в посока Гърция. Преустановено е пропускането за всички превозни средства за неопределен период от време, съобщи БТА. Мярката е с цел да бъде осигурена безопасността на движението във връзка с протестните действия на земеделските производители от Северна Гърция.

Блокада на ГКПП Илинден-Ексохи

