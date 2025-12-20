На 20 декември рожден ден имат

Петя Димитрова, главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на Пощенска банка и председател на УС на Асоциацията на банките в България
Велислава Делчева, национален омбудсман
Акад. проф. д-р Венко Александров, лекар анестезиолог
Маргарита Хранова, певица
Георги Константинов, писател и поет
Атанас Илков, бивш служебен министър на вътрешните работи
Проф. д-р Фани Мартинова, консултант в болница “Пирогов”, бивш директор на Националния център по трансфузна хематология
Доц. д-р Красимира Казалъкова, началник-отделение по физикална рехабилитация и медицина в “Пирогов”
Д-р Здравка Масларова-Якимова, началник-отделение по физиотерапия и рехабилитационна медицина в МБАЛ “Проф. Д. Ранев”, гр. Пещера
Д-р Кристиян Деневски, началник-отделение по нуклеарна медицина в УМБАЛ “Пълмед”
Весела Палдъмова-Ковачева, директор на 134-о СУ “Димчо Дебелянов”
Павлина Филипова, европейска шампионка по биатлон
Инж. Емануил Манолов, кмет на Павликени
Христо Стоянов, писател