На 20 декември рожден ден имат

Петя Димитрова, главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на Пощенска банка и председател на УС на Асоциацията на банките в България

Велислава Делчева, национален омбудсман

Акад. проф. д-р Венко Александров, лекар анестезиолог

Маргарита Хранова, певица

Георги Константинов, писател и поет

Атанас Илков, бивш служебен министър на вътрешните работи

Проф. д-р Фани Мартинова, консултант в болница “Пирогов”, бивш директор на Националния център по трансфузна хематология

Доц. д-р Красимира Казалъкова, началник-отделение по физикална рехабилитация и медицина в “Пирогов”

Д-р Здравка Масларова-Якимова, началник-отделение по физиотерапия и рехабилитационна медицина в МБАЛ “Проф. Д. Ранев”, гр. Пещера

Д-р Кристиян Деневски, началник-отделение по нуклеарна медицина в УМБАЛ “Пълмед”

Весела Палдъмова-Ковачева, директор на 134-о СУ “Димчо Дебелянов”

Павлина Филипова, европейска шампионка по биатлон

Инж. Емануил Манолов, кмет на Павликени

Христо Стоянов, писател