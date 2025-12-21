На 21 декември рожден ден имат

Проф. д-р Анелия Мингова, юрист, преподавател в СУ “Св. Климент Охридски”, бивш член на ВСС
Никола Цолов, вицешампион във Формула 3 и състезател във Формула 2
Благой Георгиев, футболист, бивш български национал
Бойко Кръстанов, актьор
"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп
Проф. д-р Анелия Мингова, юрист, преподавател в СУ “Св. Климент Охридски”, бивш член на ВСС
Никола Цолов, вицешампион във Формула 3 и състезател във Формула 2
Благой Георгиев, футболист, бивш български национал
Бойко Кръстанов, актьор
Последвайте ни в Google News Showcase
Здравейте,
благодарим Ви, че четете "24 часа" редовно! Искаме да Ви поканим да се регистрирате безплатно в "24 часа", за да получите пълен достъп до архива на сайта, възможност да персонализирате новините, които четете и абонамент за нашия нюзлетър.
Благодарим ви!
Благодарим ви, че се включихте!