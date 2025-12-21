ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

На 21 декември рожден ден имат

1828

Проф. д-р Анелия Мингова, юрист, преподавател в СУ “Св. Климент Охридски”, бивш член на ВСС

Никола Цолов, вицешампион във Формула 3 и състезател във Формула 2

Благой Георгиев, футболист, бивш български национал

Бойко Кръстанов, актьор

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

