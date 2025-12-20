ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Лувърът вече е напълно отворен, служителите спряха...

Времето София  / -3°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21948476 www.24chasa.bg

Тежък трафик за камиони на границите с Гърция заради стачки

1644
Стачни действия на гръцка територия затрудняват преминаването на товарни автомобили през граничните преходи

Заради стачни действия на гръцка територия са възможни затруднения при преминаването на товарни автомобили през граничните преходи, съобщават от Главната дирекция "Гранична полиция" (ГДГП) – МВР, на сайта на ведомството. Информацията е към 6:00 ч. тази сутрин.

В РДГП – Смолян е получена информация от гръцките гранични власти, че близо до бившия пункт Орменион на гръцка територия има стачна блокада и товарни автомобили няма да бъдат допускани на изход от България до 21 декември включително.

Поради същата причина на прехода Кулата –Промахон от 13:00 ч. днес не се пропускат товарни автомобили в двете посоки. На прехода Илинден – Ексохи до 19:00 ч. няма да бъдат пропускани никакви превозни средства в двете посоки.

На границата с Турция трафикът е изключително интензивен на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) Капитан Андреево и Лесово на изход за товарни автомобили.

Нормален е трафикът на всички ГКПП с Република Северна Македония, със Сърбия, както и на граничните преходи с Румъния.

Стачни действия на гръцка територия затрудняват преминаването на товарни автомобили през граничните преходи

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Голямото политическо надритване