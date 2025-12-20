Тежък трафик за камиони на границите с Гърция заради стачки

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Заради стачни действия на гръцка територия са възможни затруднения при преминаването на товарни автомобили през граничните преходи, съобщават от Главната дирекция "Гранична полиция" (ГДГП) – МВР, на сайта на ведомството. Информацията е към 6:00 ч. тази сутрин.

В РДГП – Смолян е получена информация от гръцките гранични власти, че близо до бившия пункт Орменион на гръцка територия има стачна блокада и товарни автомобили няма да бъдат допускани на изход от България до 21 декември включително.

Поради същата причина на прехода Кулата –Промахон от 13:00 ч. днес не се пропускат товарни автомобили в двете посоки. На прехода Илинден – Ексохи до 19:00 ч. няма да бъдат пропускани никакви превозни средства в двете посоки.

На границата с Турция трафикът е изключително интензивен на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) Капитан Андреево и Лесово на изход за товарни автомобили.

Нормален е трафикът на всички ГКПП с Република Северна Македония, със Сърбия, както и на граничните преходи с Румъния.