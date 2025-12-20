Тежък трафик за камиони на границите с Гърция заради стачки

Заради стачни действия на гръцка територия са възможни затруднения при преминаването на товарни автомобили през граничните преходи, съобщават от Главната дирекция "Гранична полиция" (ГДГП) – МВР, на сайта на ведомството. Информацията е към 6:00 ч. тази сутрин.
В РДГП – Смолян е получена информация от гръцките гранични власти, че близо до бившия пункт Орменион на гръцка територия има стачна блокада и товарни автомобили няма да бъдат допускани на изход от България до 21 декември включително.
Поради същата причина на прехода Кулата –Промахон от 13:00 ч. днес не се пропускат товарни автомобили в двете посоки. На прехода Илинден – Ексохи до 19:00 ч. няма да бъдат пропускани никакви превозни средства в двете посоки.
На границата с Турция трафикът е изключително интензивен на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) Капитан Андреево и Лесово на изход за товарни автомобили.
Нормален е трафикът на всички ГКПП с Република Северна Македония, със Сърбия, както и на граничните преходи с Румъния.