Мнима козметичка обезобрази майка с "билков" пилин...

Времето София -3° / -3°
Туристите да внимават в планината - снежната покривка е заледена и хлъзгава

1208
Времето е подходящо за планина СНИМКА: АРХИВ

Добри са условията за туризъм в планините, но снежната покривка е заледена и хлъзгава и хората трябва да са много внимателни на такъв терен. Това обясниха от Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст.

Времето е относително топло, в най-високите части на Стара планина е минус 4 градуса, тихо и ясно, на места облачно, пише БТА. Големият проблем е, че снежната покривка е заледена и е много хлъзгаво, т.е. хората трябва да ползват "котки" и да се осигуряват при преминаване на снежни терени, посочиха от ПСС.

Няма данни за инциденти в планините през изминалото денонощие, информираха още от спасителната служба.

