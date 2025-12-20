ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ограничено е движението на тежкотоварни автомобили над 12 т през ГКПП "Илинден – Ексохи"

Снимката е илюстративна. Снимка: Архив

Ограничено е движението на тежкотоварни автомобили над 12 т при км 106 по път II-19 Симитли – Гоце Делчев през ГКПП "Илинден – Ексохи" поради протест на гръцки фермери, съобщиха от агенция "Пътна инфраструктура".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

