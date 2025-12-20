Ограничено е движението за тежкотоварни автомобили над 12 т през ГКПП "Кулата – Промахон"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ограничено е движението за тежкотоварни автомобили над 12 т при км 441 по път I-1 /Е-79/ София – Кулата през ГКПП "Кулата – Промахон" поради протест на гръцки фермери, съобщават от агенция "Пътна инфраструктура".