Ограничено е движението за тежкотоварни автомобили над 12 т през ГКПП "Кулата – Промахон"

Снимката е илюстративна. Снимка: Архив

Ограничено е движението за тежкотоварни автомобили над 12 т при км 441 по път I-1 /Е-79/ София – Кулата през ГКПП "Кулата – Промахон" поради протест на гръцки фермери, съобщават от агенция "Пътна инфраструктура".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

