Възстановено е движението по пътя Варна – Езерово в района на село Казашко

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Възстановено е движението по път III-2008 Варна – Езерово в района на село Казашко, съобщават от агенция "Пътна инфраструктура". То бе спряно тази сутрин заради тежка катастрофа, в която загина момиче на 18 години.