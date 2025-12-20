Възстановено е движението по пътя Варна – Езерово в района на село Казашко

Възстановено е движението по път III-2008 Варна – Езерово в района на село Казашко, съобщават от агенция "Пътна инфраструктура". То бе спряно тази сутрин заради тежка катастрофа, в която загина момиче на 18 години.
