Възстановено е движението по пътя Варна – Езерово в района на село Казашко

1048

Възстановено е движението по път III-2008 Варна – Езерово в района на село Казашко, съобщават от агенция "Пътна инфраструктура". То бе спряно тази сутрин заради тежка катастрофа, в която загина момиче на 18 години.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

