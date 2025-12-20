ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Продължаваме промяната": Директорът на 138-о учил...

Времето София 10° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21950198 www.24chasa.bg

Допълнителни екипи на жандармерията ще помагат за реда по празниците

1348
Акцията е на СДВР. СНИМКИ: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ

Допълнителни екипи на Дирекция „Жандармерия" ще помагат на колегите си от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) и Областните дирекции на МВР (ОД на МВР) за опазване на обществения ред в дните около предстоящите празници, съобщават на сайта на МВР.

В София, освен традиционното присъствие в града, са осигурени и още наряди, които да подпомагат силите на реда в района на Централната гара, коледните базари и големите търговски центрове и летището.

Допълнителни екипи има насочени и към други четири големи града – Варна, Бургас, Пловдив и Велико Търново. Те ще работят основно на местата, на които се очаква голямо струпване на хора – тържища, големи търговски и транспортни центрове.

Присъствие на жандармерията ще има и по магистралите. Екипите ще подпомагат колегите си от ОД на МВР при извършване на контрол на пътното движение днес и утре. Предвидени са наряди и за предпразничните и празничните дни, се посочва в съобщението.

Вчера от СДВР съобщиха, че поставят допълнителни екипи на входно-изходните пътни артерии в София и около търговските центрове по празниците.

Акцията е на СДВР. СНИМКИ: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Голямото политическо надритване