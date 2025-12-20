Настъпва най-дългата нощ за 2025 г.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Започва най-дългата нощ за тази година. Утре е зимното слънцестоене, а точно в 17,03 ч. настъпва астрономическата зима. Тя ще продължи до 16,45 ч. на 20 март 2026 г., когато е пролетното равноденствие и ще настъпи астрономическата пролет.

В неделя ще е най-късият ден в годината - само 9 часа и 3 минути за София.

От понеделник денят ще започне по малко да се увеличава.

Дните на зимното и на лятното слънцестоене, на пролетното и на есенното равноденствие се смятат за магически. При смяната на сезоните от хилядолетия жреци от различни религии гадят какво ще се случва.

В българските народни вярвания дните до Богоявление се наричат Мръсни - изпълзяват всякакви зли същества от други светове. Затова ги плашат с кукери и бабугери.